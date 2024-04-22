Galatasaray'dan yılın transferi! Tottenham'ın yıldızı Ryan Sessegnon bedelsiz imzalıyor

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için de şimdiden harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı ve orada başarı elde etmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Cimbom, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

BEDAVAYA RYAN SESSEGNON!

Ada basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Tottenham'ın orta sahası Ryan Sessgenon ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, 23 yaşındaki orta sahayı bedelsiz bir şekilde gönderebileceği aktarıldı. Haberin detaylarında; yıldız orta sahanın, sakatlıklardan kurtulamadığı ve Tottenham için tam bir fiyasko olduğu belirtildi. Bu yüzden Ada takımı, Sessegnon'un ayrılmasına oldukça sıcak bakıyor. Öte yandan, İngiliz oyuncunun formda olması halinde yeteneklerini göstereceği yazılıyor.

Tottenham, 2019'da Fulham'dan kadrosuna kattığı Sessegnon için 27 milyon euro ödemişti.

SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan İngiliz oyuncu, forma giydiği 2 maçta 44 dakika süre alabildi.