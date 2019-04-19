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Galatasaray'dan yıllık 4 milyon euro isteyince transferi yarıda kaldı

Galatasaray ile adı anılan Manuel Fernandes'in senelik 4 milyon euro garanti ücret istediği kaydedildi.

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Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu kaydedilen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes için Rusya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Rus basını, Lokomotiv Moskova'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Portekizli oyuncunun, senelik 4 milyon euro garanti ücret istediğini aktardı.

Rus ekibinin, tecrübeli oyuncunun maaş talebi sonrasında yolları ayırma kararı aldığı ve Fernandes'in de kulüp aramaya başladığı ifade edildi.

"KARİYERİNİ TÜRKİYE'DE SÜRDÜREBİLİR"

Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, yaptığı açıklamada Fernandes ile yollarını ayırdıklarını ve oyuncunun Türkiye yolunda olduğunu kaydetti.

Vasily Kiknadze, yaptığı açıklamada "Fernandes'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kış transfer döneminde açık bir şekilde takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Fernandes için bize gelen resmi bir teklif yok ama gazetelere göre kariyerini Türkiye'de sürdürecek. Ancak bunun için biz bir şey diyemeyiz. Eğer Fernandes kendini hazır hissediyorsa başka bir yerde rahatlıkla oynayabilir." diye konuştu.

(Sporx)

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