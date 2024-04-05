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Spor

Galatasaray'ı deviren Halkbank, Efeler Ligi'nde ilk finalist

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'yı 3-1 yenerek finale yükselen taraf oldu.

5 Nisan 2024 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Galatasaray'ı deviren Halkbank, Efeler Ligi'nde ilk finalist
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AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4) serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Seriyi 2-0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Nurper Özbar, Uğur Ateş

GALATASARAY HDI SİGORTA: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay Durmaz, Mijailovic)

HALKBANK: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)

SETLER: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25

SÜRE: 96 dakika (25, 21, 29, 21)

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