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Spor

Galatasaray'ı Mauro Icardi taşıyor

Süper Lig'de galibiyet serisini 15 maça çıkaran Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi

Sabah30 Nisan 2024 Salı 11:48 - Güncelleme:
Galatasaray'ı Mauro Icardi taşıyor
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Ligde galibiyet serisini 15 maça çıkaran Galatasaray'ı son 6 haftadır sırtlayanların başında Mauro Icardi geliyor.

Sarı-kırmızılıların yıldızı sırasıyla; Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demir'e tabela yaptı, ayrıca Rize maçında asist üreterek sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa çok yaklaştırdı.

Icardi 21 gole ulaşırken, rakibi Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun 20 golde kalması ile birlikte zirvede tek başına yer aldı. Tangocu ayrıca 7 asisti ile de takım arkadaşlarını beslediği bir sezon geçiriyor.

Icardi'nin, Dries Mertens ile olan uyumu da dikkat çekiyor. Mertens'ten 6 kez gol pası alan Icardi, Belçikalı meslektaşı ile başarılı bir ikili oldu. Icardi ve Mertens geçen sezon ligde atılan 77 golün 35'ine katkı yapmıştı. Yüzde 45 olan bu oran bu sezon yüzde 49'a yükseldi.

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