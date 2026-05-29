Geride bıraktığımız sezonda forvet hattında büyük sorunlar yaşayan Fenerbahçe'de her iki başkan adayı da en az iki forvet vaadinde bulunuyor. La Liga'da küme düşen Mallorca forması altında 23 gol kaydeden ve krallık yarışında Mbappe'nin 2 gol arkasında kalan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, önümüzdeki sezon kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe'nin yeni forveti olabilir. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, geri dönmeyi çok isteyen 32 yaşındaki forvetle her konuda anlaştı. İki kulüp arasında pazarlıklar başladı; Mallorca 18 milyon euro bonservis talep etti.

30 MİLYON EUROYA SERBEST

Küme düşen Mallorca normal şartlarda 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi dışında kulüplerle temas kurmayı düşünmüyordu. Futbolcunun ayrılık için ısrarcı olması ve bugüne kadar gösterdiği emekler nedeniyle kulüp yönetimi kolaylık yapabilir. Sarı-Lacivertliler; bonuslarla birlikte 15 milyon euroya bu transferi kapatmak istiyor. Vedat Muriqi'nin gösterdiği tavır sayesinde süreç mutlu sonla bitecek gibi duruyor. Türkiye'de Giresun, Gençlerbirliği, Rize ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat, 2020 yılında 21 milyon euroya Kanarya'dan Lazio'ya gitmişti.

EZELİ RAKİPLERE KAPIYI KAPATTI

Çocukluğunda da Fenerbahçe taraftarı olan ve Çubuklu forma ile olan fotoğraflarını paylaşan Vedat Muriqi, Türkiye'de ezeli rakiplerde forma giyip Sarı-Lacivertli taraftarların kalbini kırmak istemiyor. G.Saray'ın yoklama yaptığı Muriqi, önceliğinin F.Bahçe olduğunu belirtip ilgi için teşekkür etti. Menajerine diğer ezeli rakiplere de kapalı olduğunu söyledi. 2019-20 sezonunda Sarı-Lacivertli forma altında 36 resmi karşılaşmada görev yapan Prizren doğumlu pivot forvet; 17 gole imzasını atıp 7 de asist yapmıştı.