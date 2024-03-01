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Spor

Galatasaray'ın 14 maçlık serisi sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın iç sahadaki 14 maçlık galibiyet serisi son buldu.

AA1 Mart 2024 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 14 maçlık serisi sona erdi
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Galatasaray'ın iç sahadaki 14 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

RAMS Park'ta son olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 14 mücadelede 13 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet alan Galatasaray, tek beraberliği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 24 Ekim 2023'te yaşayan Galatasaray'ın 128 günlük yenilmezlik serisi Fatih Karagümrük maçıyla kapandı.

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