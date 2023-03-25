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Spor

Galatasaray'ın 2023 bütçesi belli oldu

Galatasaray, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yeni dönem bütçesini kabul etti.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 2023 bütçesi belli oldu
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Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, yeni dönem bütçesi kabul edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede söz alan yönetim kurulu üyesi Levent Yaz, spor yasası çerçevesinde biri 5, biri de 12 aylık olmak üzere iki ayrı bütçe yaptıklarını belirtti.

Genel kurulda kulübün Ocak-Mayıs 2023 dönemi bütçesi 129 milyon 876 bin 604 lira gelir, 488 milyon 752 bin 937 lira gider, Haziran 2023-Mayıs 2024 dönemi bütçesi de 1 milyar 806 milyon 176 bin 550 lira gelir, 2 milyar 659 milyon 745 bin 896 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'de bulunan üç dairesinin değerlendirilmesi hususlarında da yönetim kuruluna oy çokluğuyla yetki verildi.

Kongrede bazı üyelere yönelik söylemleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin kurulunun kulüp üyeliğinden ihraç edilmesine karar verdiği eski yönetici Mahmut Recevik için oylama yapıldı. Disiplin kurulunun kararı oy çokluğuyla onaylandı ve Recevik, kulüp üyeliğinden ihraç edildi.

Bu arada kongrede kulüp üyeliğine giriş ücretinin arttırılması da karara bağlandı. Üyelik ücretlerinin A grubu için 3 bin lira, C grubu için 6 bin 500 lira, D grubu için 12 bin 500 lira ve E grubu için de 50 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.

Yaklaşık 1300 üyenin katıldığı genel kurul, 9 saat sürdü.

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