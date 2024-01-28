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Spor

Galatasaray'ın 23. hafta rakibi Gaziantep FK

Galatasaray ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

AA28 Ocak 2024 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Galatasaray'ın 23. hafta rakibi Gaziantep FK
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 22 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 25 gol attı, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlılar, topladığı 23 puanla 16. sırada yer aldı.

SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, son 5 mücadelesinde ise sahadan 4 beraberlik, bir yenilgiyle ayrıldı.

GAZİANTEP FK'NİN GOL UMUDU DRAGUS OLACAK

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus'un ligde 8 golü bulunuyor.

Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Marius Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 karşılaşmada sadece bir yenilgi (Trabzonspor) yaşadı.

GAZİANTEP FK'DE 5 OYUNCU YOK

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Gradel ile sarı kart cezalıları Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.

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