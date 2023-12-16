Galatasaray'ın 3 yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi

Galatasaray'ın yıldızlarına ilgi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da performansıyla öne çıkan isimler için Avrupa'nın önemli ekipleri devreye girmiş durumda.

NELSSON İÇİN KAPI AÇIK

Galatasaray'da bu sezon gözden düşen Victor Nelsson için de hala İspanya ve İtalya'dan kulüplerin devrede oldukları ifade ediliyor.

Daha önce yedek kalmaktan yakınan ve forma giyemediği için ayrılmak istediğini açıklayan Victor Nelsson'a teklif bekleniyor. Şu ana kadar İspanya ve İtalya'dan birkaç kulübün Danimarkalı savunmacıyla temasa geçtiği, ancak Galatasaray'a henüz bir teklif ulaşmadığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Nelsson'un satışından elde edilecek gelirle, gündemdeki transferlere ekstra bütçe yaratmayı hedefliyor.

İNGİLİZLER DE BOEY'NİN PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir çıkış yakalayan Sacha Boey, devlerin ilgisini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın aynı grupta yer aldığı Manchester United'ın, Fransız sağ beki yakın takibe aldığı belirlendi. En büyük hayali Premier Lig'de oynamak olan 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinden resmi teklif gelmesi halinde transferi için Galatasaray'dan kolaylık isteyecek.

KEREM'İN SON TALİBİ LAZIO

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Milli yıldızla son olarak İtalyan kulübü Lazio'nun yakından ilgilendiği, devre arasında Sarı-Kırmızılılar'ın kapısının ciddi bir teklifle çalınacağı bildirildi. Galatasaray cephesi ise Kerem'i ara transferde bırakmaya sıcak bakmıyor.