Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın Adam Szalai'nin peşinde olduğu iddia edildi

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için Hoffenheim'ın Macar forveti Adam Szalai'nin ismi ön plana çıktı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Forvet transferine yoğunlaşan Galatasaray için Almanya'dan transfer iddiası geldi. Alman Bild gazetesinin haberine göre Galatasaray, Hoffenheim'ın forveti Adam Szalai'ye yıllık 3 milyon euro vermeyi kabul ederse transfer tamamlanacak.
 
Galatasaray'ın Adam Szalai için iki sezon önce 3 milyon euro teklif ettiği ancak kabul edilmediğini hatırlatan Bild, aynı teklifin gelmesi halinde bu kez 31 yaşındaki forvetin sarı kırmızılı formayı giyeceğini belirtti.
 
İKİ SEZON ÖNCE KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
 
Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Macar futbolcu, iki sezon önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak transfer sonlandırılamamıştı.
 
Macaristan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Adam Szalai, bu sezon Hoffenheim ile toplam 22 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist üretti.
 
1.93'lük boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken tecrübeli forvet, kariyerinde Mainz, Schalke, Hannover ve Hoffenheim formalarını giydi. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA