Galatasaray'ın Alanya'daki en büyük silahı Mauro Icardi olacak

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Alanyaspor deplasmanında özellikle son dönemde performansını üst düzeye çıkaran Mauro Icardi'ye güveniyor.

GALATASARAY'IN EN BÜYÜK KOZU MAURO ICARDI

Sarı kırmızılı takımın, Alanya deplasmanındaki en büyük kozu Arjantinli süperstar olacak.

Son 3 Trendyol Süper Lig karşılaşmasında 4 gol, 2 asiste imza atan yıldız golcü Mauro Icardi, Süper Kupa'da da henüz 49.saniyede golü atarak rekor kırmıştı.

40 MAÇTA 25 GOL

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 40 resmi maça çıkan 31 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 11 de asist yaptı.