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Spor

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!

Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiği belirtildi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi!
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Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Alexis Sanchez için flaş bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili futbolcu İtalyan ekibinden ayrılacak.

İKİ TALİBİ VAR

Inter ile sözleşme uzatmayacak 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla Brezilya ekibi Flamengo ve Arjantin temsilcisi River Plate'in ilgilendiği ifade edildi.

GALATASARAY İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Sanchez, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Udinese, Arsenal, Barcelona, Manchester United, Marsilya gibi önemli takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca 698 maça çıkan Alexis, 202 gol ve 146 asist yaptı.

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