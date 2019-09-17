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Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru THY oldu

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsorunun Türk Hava Yolları'nın olduğunu açıkladı.

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İşte resmi siteden yapılan açıklama: 
 
Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.
 
2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Takımımız, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.
 
Futbol Takımımız, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55’te Jan Breydel Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.
 

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