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  • Galatasaray'ın büyük rüyası! İlkay Gündoğan için şartlar zorlanacak
Spor

Galatasaray'ın büyük rüyası! İlkay Gündoğan için şartlar zorlanacak

Galatasaray geçen sezon da gündeminde olan İlkay Gündoğan için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Barcelona'da aradığını bulamayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için sarı kırmızılı ekip transfer döneminde yeniden şartlar zorlanacak. İşte detaylar...

Fanatik1 Nisan 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'ın büyük rüyası! İlkay Gündoğan için şartlar zorlanacak
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Barcelona'dan ayrılmak isteyen İlkay Gündoğan için Galatasaray, fırsat kolluyor. Yıldız oyuncu, Almanya ya da Suudi Arabistan'a gitmezse sarı kırmızılılar devreye girecek.

SÜPER LİG İHTİMALİ ARTMIŞ DURUMDA

Manchester City kariyeri sonrası Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan için Süper Lig ihtimali artmış durumda. Yıldız oyuncunun takımından ayrılmak istediği iddia ediliyor.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Galatasaray hem sezon başında hem de devre arası transfer döneminde orta sahaya çok yönlü bir isim almak istedi. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de İlkay Gündoğan olmuştu. Fakat Alman futbolcu, İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tuttu.

AYRILMAYI PLANLIYOR

Aradan geçen süre içerisinde İlkay, Katalan ekibinde mutsuz olduğu için ayrılmak istediğini dile getirdi. Ancak öncelikle tecrübeli futbolcu, Almanya Bundesliga'dan gelen teklifleri bekleyecek. İlkay, Almanya'dan gelen teklifleri beğenmez ise bu kez Arabistan takımlarını dinleyecek.

ASLAN'IN İLKAY RÜYASI

Cim Bom, işi her ne kadar zor olsa da 33 yaşındaki oyuncu için yeniden fırsat kollayacak. Galatasaray'ın önündeki tek yol, İlkay'ın hem Almanya'yı hem de Arabistan'ı reddetmesi...

RİSK ALACAKLAR

Deneyimli oyuncu, iki taraftan da gelen önerileri reddederse Galatasaray Yönetimi devreye girecek. Bunun için sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde orta saha transferini biraz bekletip, risk alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay, bu sezon çıktığı 43 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 gol pası verdi.

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