AKŞAM

İTALYAN basını, yıldız oyuncular transfer eden Galatasaray’ın bütçe açığını kapatmak için Yunus Akgün’ü Lazio’ya satacağını öne sürdü. Daha önce İtalyan ekibi 3 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ancak Galatasaray bunu kabul etmemişti. İtalyan basını bütçe sorunu yaşayan Galatasaray’ın şimdi daha toleranslı davrandığını da iddia etti. Galatasaray’ın denk bütçe için 2.9 milyon euroluk satış yapması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın gönderebileceği oyunculardan biri de Rus kulüplerinin radarında olan Martin Linnes.