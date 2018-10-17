Galatasaray'ın CAS'a yaptığı savunma belli oldu

Sarı-Kırmızılı yönetim için CAS süreci başladı. UEFA’daki Finansal Fair Play dosyasının yeniden incelenmesiyle ilgilikarara itiraz eden Galatasaray Yönetimi, CAS’a başvuru yaptı. UEFA’dan kesinlikle ceza gelmesini beklemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın başvuru dosyasında şu ifadelere yer verildiği ortaya çıktı:

1-Finansal Fair Play Komitesi’ne her adımımızda sürekli bilgi veriyoruz.

2-Devletin aldığı karar doğrultusunda yerli futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası’na çevrilmesi için görüşmelere başladık.

3-Yabancıların maaşları için çalışmalarımız devam ediyor. Euro ile ödeme konusunda dünyaca ünlü bir sigorta şirketiyle görüşüyoruz.

4-Kaynak yaratma çalışmalarımız devam ediyor. Kemerburgaz arazisi Sportif AŞ’nin içine katılıp bedelli sermaye artırımı yapılacak. Ayrıca Teknokent için genel kuruldan izin aldık.

5-78 milyon Euro’luk takım yapma rahatlığına kavuştuk ama bunu kullanmadık. Acil ihtiyaçlarımız olmasına rağmen kuralların dışına çıkmamak için forvet transferi yapmadık.

"CEZA GELİYOR" DİYEN YANDI

Galatasaray Kulübü, sosyal medya ve iletişim organlarında, kaynak göstermeden, “Galatasaray UEFA’dan ceza alacak” diyenlere karşı savaş açtı. Resmi sitede yer alan açıklamada, “Futbol takımının Avrupa kupalarından men edildiği veya edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak ve maksadı aşan nitelikte olumsuz söylenti, yorum, haber ve açıklamalar yapılmaktadır. Şirketimiz hakkında yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında savcılık nezdinde her türlü yasal işlem başlatılmış ve ilgililer hakkına ceza davaları açılması için harekete geçilmiştir. Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında imzalanmış bulunan yapılandırma anlaşması geçerliliğini muhafaza etmektedir” denildi.