Galatasaray'ın Davinson Sanchez için şartı belli oldu

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşıyor...

2017 yazında 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'tan Tottenham'a transfer olan Kolombiyalı savunmacı, son dönemdeki düşüş süreciyle İngiliz kulübünde formasını kaybetmişti. Bu sezon başında devreye giren Galatasaray, Tottenham'da neredeyse gözden çıkarılan Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katarken, çok kıymetli bir yatırım yapmış oldu.

SERİE A'YA SICAK



Transfer olduğu ilk günden bu yana müthiş bir performans ortaya koyan Güney Amerikalı savunmacının yeniden yükselişi, Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı. İtalyan kulübü Napoli, bir süredir Sanchez'le temas halindeydi. Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı oyuncunun menajerini İtalya'ya davet eden Napoli yetkilileri, ilk somut görüşmeyi gerçekleştirdi. 27 yaşındaki futbolcunun da Serie A'ya gitme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor.

20-25 MİLYON EURO BANDI...



Ancak Galatasaray Yönetimi'nin tavrı bu transferdeki en belirleyici unsur olacak. Sarı-kırmızılıların da transfere izin vermek için çok önemli bir şartı var. Napoli ile Davinson Sanchez arasındaki flörte geçtiğimiz günlerde yer veren İtalyan basınına göre Galatasaray'a 20-25 milyon Euro bandında bir teklif yapılması planlanıyordu.

PAZARLIĞA YER YOK



Fakat Galatasaraylı yetkililer mevcut durumda pazarlığa pek de açık değil. Sarı kırmızılılar net olarak 30 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içerisinde. Napoli'nin bu parayı teklif etmesi halinde, Sanchez'in transferine onay verilecek.