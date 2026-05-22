Galatasaray'ın dinamosu: Lucas Torreira

Galatasaray'da Lucas Torreira geçen sezon da performansıyla dikkat çekti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu. Uruguaylı futbolcu, ligdeki 34 maçın 30'unda süre buldu ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta da forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu, kupa ve süper kupa da dahil edildiğinde 46 resmi karşılaşmada 3 bin 408 dakika süre aldı.

Toplam 4 gol ve 4 asiste imza atan Torreira, kariyerinin en skorer ikinci sezonunu geçirdi. Tecrübeli futbolcu, önceki sezon ise 6 gol, 7 asistle en skorer dönemini yaşamıştı.

Torreira ile ilgili özellikle Arjantin Ligi'ne transfer haberleri çıksa da teknik ekip, oyuncunun en az 1 sezon daha takımda kalmasını istiyor. Uruguaylı futbolcunun da yakın çevresine takımda mutlu olduğunu aktardığı öğrenildi.