  • Galatasaray'ın en hırçını Davinson Sanchez oldu
Galatasaray'ın en hırçını Davinson Sanchez oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da en fazla kart gören isim Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoper, 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek listenin ilk sırasında yer aldı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 11:25
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en "hırçın" futbolcusu Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ligde forma giyen 33 futbolcunun 21'i, toplamda 5 kırmızı ve 64 sarı kart gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Sanchez, 30 lig maçında 6 sarı ve 1 kırmızı kart görerek takımının en "hırçın" oyuncusu oldu. Sanchez, ligin 8. haftasında 1-1 biten Beşiktaş derbisinin 36. dakikasında direkt kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise 28. haftada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçın sonunda tartışmadan dolayı hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da diğer kırmızı kartları 32. haftadaki Samsunspor maçında Günay Güvenç, 13. haftadaki Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasında Roland Sallai ve 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde Leroy Sane gördü.

EN FAZLA SARI KART GÖREN OYUNCU OSİMHEN

Galatasaray'da bu sezon ligde en fazla sarı kart gören oyuncu Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu.

Sezon başından beri ligde 22 maça çıkan Osimhen, bu müsabakalarda 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Osimhen'i bu alanda 7 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 6'şar sarı kartla Davinson Sanchez ile Mario Lemina takip etti.

KART TABLOSU

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle:

OyuncuMaçSarı kartKırmızı kart
Victor Osimhen228-
Barış Alper Yılmaz307-
Davinson Sanchez3061
Mario Lemina276-
Abdülkerim Bardakcı3051
Lucas Torreira305-
Uğurcan Çakır254-
Roland Sallai3031
Eren Elmalı253-
Wilfried Singo193-
Kazımcan Karataş83-
Günay Güvenç921
Noa Lang132-
Mauro Icardi311-
Kaan Ayhan191-
Yunus Akgün281-
Ismail Jakobs251-
Gabriel Sara271-
İlkay Gündoğan241-
Berkan Kutlu71-
Leroy Sane28-1

