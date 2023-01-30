Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Florin Andone'nin, sarı kırmızılı takımda geçirdiği talihsiz sakatlıklar sonrasında kariyerinde yaşadığı önlenemez düşüş devam ediyor. Son olarak İspanya 2. Lig temsilcisi Las Palmas'ta forma giyen ancak bu takımda da verimsiz bir sezon geçiren Andone, 3. Lig'e transfer olabilir.

FLORIN ANDONE'YE 3. LİG'DEN İKİ TEKLİF

Las Palmas'ta 13 maça çıkan ve 359 dakika sahada kalarak 2 kez fileleri sarsabilen Rumen golcü, teknik direktör Garcia Pimienta'nın planları arasında yer almıyor. İspanyol takımı ara transfer döneminde Andone'yi elden çıkarmanın hesaplarını yaparken, İspanya 3. Ligi'nden 29 yaşındaki forvete iki teklif geldiği öğrenildi.

İKİ ESKİ TAKIMI KAPIŞIYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; iki eski takımı, Rumen golcüyü kadrosuna katmak için kapışıyor. Bu takımların; Andone'nin 2013 - 2014 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Atletico Baleares ve 2014 ile 2016 yılları arasında oynadığı Cordoba olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'DA 12 MAÇ OYNADI

2019 yılından Galatasaray'ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone, 12 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

Star Gazete