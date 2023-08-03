Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Fransa'dan sürpriz talip

Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux, Yunus Akgün'e talip oldu.
Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Daha önce Fransa'nın Nantes kulübü de milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.
Kulüp içerisinde alınan bilgiye göre Galatasaray, bu teklife sıcak bakıyor.
Forma rekabetinde takım arkadaşlarının gerisinde kalan oyuncunun Fransa'ya gidişine onay verilmesi bekleniyor.
YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.