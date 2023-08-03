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Spor

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Fransa'dan sürpriz talip

Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Transfer için sarı kırmızılıların kapısını çalan Fransız ekibi oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.

Sabah3 Ağustos 2023 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Fransa'dan sürpriz talip
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Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux, Yunus Akgün'e talip oldu.

Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Daha önce Fransa'nın Nantes kulübü de milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.

Kulüp içerisinde alınan bilgiye göre Galatasaray, bu teklife sıcak bakıyor.

Forma rekabetinde takım arkadaşlarının gerisinde kalan oyuncunun Fransa'ya gidişine onay verilmesi bekleniyor.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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