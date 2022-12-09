Galatasaray'ın genç yıldızına Bulgaristan milli takımından davet

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Özgür Baran Aksaka'ya Bulgaristan Milli Takımı'nda davet geldi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Özgür Baran Aksaka'nın annesinin Bulgaristan Türk'ü olması nedeniyle çifte vatandaşlığa sahip olduğu aktarılırken Bulgaristan U21 takımı yetkililerinin genç oyuncuya davet gönderme kararı aldığı belirtildi

Haberde, birçok kulübün kiralık olarak transfer etmek istediği Özgür Baran Aksaka'yı kadrosuna katmak istediği ancak Okan Buruk'un genç orta sahayı A takımda düşündüğü için transfer izin vermediği belirtildi.

Alt yaş kategorilerinde A Milli Takım forması giymeyen Özgür Baran Aksaka, bu sezon Galatasaray formasılya Türkiye Kupası, U19 Süper Lig, UEFA Gençlik Ligi ve Rezev Lig olmak üzere 17 maçta süre alırken 6 gol ve 4 asist kaydetti.

Genç oyuncu Villareal ile oynanan hazırlık maçının ardından, ""Her şeyden önce bu bir hazırlık maçı ve bence bu iki maçta da bireysel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Maçı çevirebilirdik. Bugün galip de gelebilirdik. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Derslerimizi çıkaracağız. Okan Hocamız hepimize şans veriyor. Maçı bitiren kadronun neredeyse hepsi alt yapıdan gelme oyunculardı." ifadelerini kullanmıştı.