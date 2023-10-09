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Spor

Galatasaray'ın gol yükü Kerem ile Icardi'nin omuzlarında

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 16 resmi maçta atılan gollerin 22'sinde Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun imzası var. İki yıldız, skor yükünün yüzde 67'sini omuzluyor.

Sabah9 Ekim 2023 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gol yükü Kerem ile Icardi'nin omuzlarında
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Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken; Mauro Icardi golleriyle, Kerem Aktürkoğlu asistleriyle başrolü oynamıştı. Saha içinde aynı dili konuşan bu ikili, bu sezona da damga vurmaya başladı

Lig ve Avrupa'da şu ana kadar 16 resmi maç oynayan Galatasaray'da atılan 33 golün 22'sinde Kerem ve Icardi'nin imzası bulunuyor. Skor yükünün yüzde 67'sini çeken Kerem-Icardi ikilisi, tam 12 müsabakada tabelayı değiştirdi.

12 gol-2 asistle forvette görevini kusursuz yapan Icardi'yi artık 10 numara pozisyonunda oynamaya başlayan Kerem 5 gol-7 asistle tamamlıyor.

Arjantinli süperstar, Galatasaray kariyerinde 35 gole ulaşırken, milli futbolcu Kerem'in bu sezon kullandığı 4 korner golle sonuçlandı.

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