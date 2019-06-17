Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jean Michael Seri ile Serie A devleri ilgilenmeye başladı.

İtalya basınından Sky Italia'ya göre; Milan, Inter ve Napoli, Fulham'dan Jean Michael Seri için transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.

"15 MİLYON EUROYA SATACAK"

Haberde; Fulham'ın Seri'yi bir sezon önce 30 milyon euroya kadrosuna katmasına rağmen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 15 milyon euroluk teklifi kabul edebileceği belirtildi.

L'Equipe, Galatasaray'ın Premier Lig'den düşen Fulham'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralamak istediğini yazmıştı.

Ligde tutunamayan Fulham'ın öne çıkan isimlerinden biri olan Seri, 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)