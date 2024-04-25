Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında cuma saat 20:00'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Ligin 33'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle rakibiyle puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılılar, son 5 haftaya girilirken hata yapmak istemiyor. Ligde üst üste 14 maç kazanarak zirvedeki yerini koruyan sarı-kırmızılıların 21 maçtır ise bileği bükülmüyor.

GÖZÜ REKORDA

Galatasaray, ligde 11'inci sıradaki Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla beraber gözünü yeni bir rekora da dikti. Lig tarihinde bir sezonda 93 puanla en çok puan toplayan takım rekorunu elinde bulunduran ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bu rekorunu geride bırakma için yalnızca 4 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, Adana deplasmanında mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, hem sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hem de ezeli rakibinin rekorunu önce egale etmeyi sonra da kırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde bir sezonda en çok puan topladığı dönem ise 1987-1988'di. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi lig sonunda 105 puanı kendilerine hedef olarak koyarken aynı zamanda rekor da kırmak istiyor. Süper Lig'de son 14 maçını kazanan Cimbom, galibiyet serisini 15 maça çıkarmayı amaçlıyor. Öte yandan son 5 haftaya 4 puan avantajla giren sarı-kırmızılılarda, yönetim ve teknik heyet hafta boyunca konsantrasyon çağrısı yaparken bu maçı kazanıp maç fazlasıyla farkın 7 puana çıkarılması hedefleniyor.