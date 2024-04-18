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Spor

Galatasaray'ın gözü Real Madrid'in yıldızında

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray, gündemine Real Madrid deneyimli savunmacısı Nacho Fernandez'i aldı.

Sabah18 Nisan 2024 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Galatasaray'ın gözü Real Madrid'in yıldızında
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Galatasaray, Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı.

Deneyimli savunmacı bu sezon İspanyol devinin değişmez isimlerinden oldu. 32 yaşındaki stoper, David Alaba'nın sakatlığı ve Eder Militao'nun henüz takıma yeni dönmesinden dolayı ilk 11'de kendine yer buldu.

Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu. Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.

İspanyol stoper bu sezon Ancelotti'den 36 kez forma şansı buldu.

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