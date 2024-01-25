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Spor

Galatasaray'ın hedefi Arsenal'in yıldızı Emile Smith-Rowe

10 numaraya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Arsenal'de forma giyen İngiliz oyuncu Emile Smith-Rowe'u gündemine aldı.

25 Ocak 2024 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Galatasaray'ın hedefi Arsenal'in yıldızı Emile Smith-Rowe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 10 numara pozisyonu için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Arsenal'de kariyerine devam eden 23 yaşındaki İngiliz orta saha Emile Smith-Rowe'u gündemine aldı.

Haberde; Galatasaray'ın, orta alan ve kanatlarda oynayabilen oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi. 1.82 boyundaki oyuncunun Arsenal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 1 asist kaydeden İngiliz oyuncu, kariyeri boyunca Huddersfield ve Leipzig formaları da giydi.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 186 maçta 41 gol 23 asist kaydetti.

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