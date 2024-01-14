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Spor

Galatasaray'ın hedefi Jorginho

Galatasaray, orta saha transferi için Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oaln Jorginho'ya yoğunlaşmış durumda.

Fanatik14 Ocak 2024 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın hedefi Jorginho
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Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'nin üst üste transfer bombalarını patlatması, Galatasaray'ı da harekete geçirdi. Bir süredir sorun yaşanan bölgelere takviye için görüşmeleri sürdüren sarı kırmızılılar, gündemdeki adaylarla temasları sıklaştırmış durumda.

EURO 2024 İÇİN: JORGINHO

Özellikle orta sahadaki krizi bir an önce çözmek isteyen Galatasaray'ın listesindeki ilk sırada Jorginho bulunuyor. Arsenal'in Premier Lig'deki son 6 maçında forma bulamayan, ondan önceki 2 hafta boyunca da 1'er dakika görev alabilen 32 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'teki yerini garantilemek için düzenli oynamak istiyor.

GALATASARAY'A SICAK

Galatasaray, formasını kaybeden ve Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorginho'yu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışıyor. Oliveira'nın sakatlığı, Ndombele'nin bir türlü form tutamaması nedeniyle Torreira'nın yanındaki pozisyonda istikrar sağlayamayan Sarı-Kırmızılılar, Jorginho'nun merkezdeki tüm sorunları çözeceğine inanıyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLÜ

Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Teknik direktör Mikel Arteta'nın da yıldız oyuncuyu gözden çıkarması ve sözleşmesinin Haziran ayında sona erecek olması Cim Bom'un pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

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