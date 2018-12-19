Galatasaray'ın ilgilendiği Alan'ın 1 yıllık sözleşmesi çıktı

Futbolcuların sözleşme dönemlerini ve piyasa değerlerini gösteren ‘transfermarkt’ sitesinden Alan Carvalho’nun durumuna bakan sarı-kırmızılılar, mukavelenin Ocak 2019’da bittiğini gördü. Ancak oyuncunun bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıkınca Cim-Bom’un stratejisi değişti.

Galatasaray’ın transfer listesinde ilk sırada bulunan Alan Carvalho ile ilgili kötü haber... Cim-Bom’un devre arasında Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesinin bittiğini düşünerek liste başına aldığı Brezilyalı forvetin sanılanın aksine kulübü ile bir sene daha sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’ı bu transferde yanıltan nokta ise ‘transfermarkt’ adlı site... Bu sitede futbolcuların transferleri, yaklaşık bonservis değerleri gibi bilgiler yer alıyor. Ancak kesin olmayan bu bilgilendirmeler bazen yanıltıcı olabiliyor.

Bunun son örneği Alan ile ilgili yaşandı. Transfermarkt adlı sitede 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 19 Ocak 2019’da biteceği yazılı olmasına karşın, bu bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Alan’ın Çin’de bir sene daha sözleşmesinin bulunduğu, transferi ile ilgili haberin burada da şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Bu gelişme ile beraber Galatasaray’ın transfer politikasında nasıl bir değişim olacağı merakla bekleniyor. İki forvet almayı planlayan Cim-Bom’da teknik kadro Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç’in ismini de listeye dahil etmişti.

(Skorer)