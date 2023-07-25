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Spor

Galatasaray'ın ilk resmi maçında rakibi Zalgiris

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Salı günü (bugün) , Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

25 Temmuz 2023 Salı 09:18 - Güncelleme:
Galatasaray'ın ilk resmi maçında rakibi Zalgiris
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz Salı günü (bugün) Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

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