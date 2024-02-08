İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6064
  • EURO
    33,0604
  • ALTIN
    1997.25
  • BIST100
    8947.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın İstanbul takımlarına karşı bileği bükülmüyor
Spor

Galatasaray'ın İstanbul takımlarına karşı bileği bükülmüyor

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımlarıyla Trendyol Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı 9 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Galatasaray'ın İstanbul takımlarına karşı bileği bükülmüyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Cimbom, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekipleriyle toplam 9 resmi müsabakaya çıktı. Aslan, bu maçların 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de de Türkiye Kupası'nda oynadı.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan berabere ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 5. Turu'nda da 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor ile mücadele etti ve 4-1'lik skorla tur atladı. Aslan, söz konusu 9 müsabakada rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 5 gol gördü, 4 maçta ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray'ın bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı resmi maçlar şöyle:

Trendyol Süper Lig

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2

İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1

Pendikspor: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray: 4 - Ümraniyespor:1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.