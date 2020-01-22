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Spor

Galatasaray'ın istediği Shkodran Mustafi için kampanya başlattılar: Bizi bu adamdan kurtarın

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.

22.01.2020  10:30 - Güncelleme: 22.01.2020  10:32

TM Dijital Haber Merkezi

Şu sıralar sık sık Arsenal’den ayrılacağı iddia edilen ve Galatasaray’ın gündemine gelen Shkodran Mustafi’nin dün oynadığı futbol İngilizleri resmen çıldırttı.

MUSTAFİ TAM BİR EL BOMBASI

Bu sezon Premier Lig’de 12 karşılaşmada görev alan ve hemen hemen her maçta skandal performanslarıyla göze çarpan Mustafi dün oynanan derbide yine takımını yakarken, Arnavut asıllı stoperin yaptığı kişisel hatadan dolayı David Luiz’in kırmızı kart görmesi Arsenal taraftarlarını kahretti. 2-2 biten maçtan sonra Arteta’ya çağrıda bulunan İngilizler Mustafi’yle bir an önce bağların koparılmasını isterken, oyuncunun 2021’e kadar kalması halinde kulübe vereceği zararın 60 milyon euro’ları bulması ayrıca ele alındı.

KALIRSA MALİYETİ 60 MİLYON EURO'LARI GEÇECEK

2016’da Valencia’dan 41 milyon euro’ya transfer edilen ve yıllık 3,8 milyon Euro civarında maaş alan Shkodran Mustafi’nin Arsenal’den kazandığı astronomik ücret Galatasaray’ın da gözünü korkuturken, tecrübeli stoperin kulübe olan şu ana kadar ki maliyetinin 55 milyon euro’ları geçmesi Arsenallileri dehşete düşürdü. 1,5 sezon daha oynaması halinde 'Gunners'dan' 5,5 milyon Euro daha alacağı görülen Mustafi’nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Galatasaray’ın oyuncu hakkında bir kez daha düşüneceği bildirildi.

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