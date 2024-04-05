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Spor

Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu! Nicolo Zaniolo geri dönüyor

Bonservisini Galatasaray'da bulunduran ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, İtalyan yıldızın bonservisini belirledi.

5 Nisan 2024 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu! Nicolo Zaniolo geri dönüyor
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Napoli'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk ismin Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İST İYOR

Haberde oyuncunun İtalya dışında mutsuz olduğu ve bu yüzden ülkesine geri dönmek istediği yazıldı.

Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayacağı Zaniolo için Napoli'nin yaz transfer döneminde resmi adımları atacağı ifade edildi.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Galatasaray, sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden başarılı oyuncudan 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bekliyor.

Bu sezon Aston Villa'da 34 maça çıkan Zaniolo, 3 gollük katkı sağladı.

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