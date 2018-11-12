Galatasaray'ın istediği Ritsu Doan için B.Dortmund, Juventus ve Ajax devrede

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Groningen'in 20 yaşındaki Japon futbolcusu Ritsu Doan için devreye Ajax ve PSV girdi.

Hollanda'nın NOS gazetesinin iddiasına göre Avrupa'nın en iyi 21 yaş altı oyuncuları arasında gösterilen Doan için Ajax ve PSV, Groningen'in kapısını çalacak.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Hollanda basınının haberine göre Japon futbolcuyu isteyen takımlar sadece Galatasaray, Ajax ve PSV değil. Borussia Dortmund, Juventus ve Bayer Leverkusen'in de Ritsu Doan'ı yakından izlediği kaydedildi.

Bu sezon başında 1.70 milyon euro bonservis bedeliyle Gamba Osaka'dan Groningen'e transfer olan Japon futbolcu, sağ kanat pozisyonunda görev alıyor. Ritsu Doan, Hollanda Ligi'nde bu sezon 12 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist kaydetmişti.

(Sporx)