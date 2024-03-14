Galatasaray'ın istikrar abidesi: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz, takımının en istikrarlı futbolcusu konumunda bulunuyor.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri, grup aşaması ve Türkiye Kupası'nda 46 resmi karşılaşmaya çıkarken, 23 yaşındaki futbolcu bu maçların 45'inde süre aldı.

ONU KEREM AKTÜRKOĞLU TAKİP ETTİ

Sadece sarı kart cezalısı olduğu Sivas deplasmanını kaçıran Barış, görev aldığı 45 maçın 28'ine 11'de başladı, 5 farklı pozisyonda 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Barış'ın ardından Kerem Aktürkoğlu 44, Muslera 42 ve Mertens de 41 karşılaşmada süre aldı.