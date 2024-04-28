Galatasaray'ın jokeri 1 maçı ''BAY'' geçti

Galatasaray'da bu sezon oynamadık mevki bırakmayan Barış Alper Yılmaz, en çok forma giyen oyuncu oldu.

Sarı kırmızılı takımın bu sezon çıktığı toplam 52 maçın 51'inde forma giyen Barış, takımın en istikrarlı oyuncu oldu.

HER MEVKİDE GÖREV VERİLDİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat ve forvette görev verdiği genç yıldız, performansıyla alkış aldı.

MUSLERA VE KEREM TAKİP ETTİ

Bununla birlikte51 kez forma giyerek sadece bir maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncuyu, Kerem Aktürkoğlu (50) ve Muslera (48) takip etti.

23 yaşındaki Barış Alper, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.