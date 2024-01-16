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Spor

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 yenen Galatasaray'da sahanın en iyilerinden biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 10:44 - Güncelleme:
Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz
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Milli futbolcu, dün Galatasaray'da sahanın en iyilerinden biriydi. Barış Alper Yılmaz'ın ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğu da Kayserispor karşısında bir kez daha ortaya çıktı.

23 yaşındaki futbolcu mücadeleye sol bek olarak başladı. Bir yandan Kayseri'nin en etkili ismi Boa-Morte'yi durdurmaya çalıştı, bir yandan sürekli hücuma katkı sağladı.

PENALTIYI DA YAPTIRDI

65. dakikada Halil oyundan çıkınca, Barış Alper, Aslan'ın forveti oldu. 76'da ise genç forvet Baran Demiroğlu maça dahil oldu. Barış ise bu kez sağ kanada geçti. En fazla mücadele eden isimlerden biri olan 23 yaşındaki yıldız, takımına galibiyeti getiren penaltıyı yaptırarak 3 puanın mimarları arasında yer aldı.

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