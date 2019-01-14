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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Belhanda kafilede yer aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Kaleci Muslera Bolu'ya götürülmüyor. Al-İttihad'la anlaştığı ileri sürülen Belhanda ise kafilede yer alıyor...

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. 

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Boluspor maçı için bugün saat 14.00’te karayoluyla Bolu’ya geçerek yarın akşam saat 19.50’de başlayacak olan karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Adı transfer söylentilerine karışan Belhanda'nın kadroda olması dikkat çekti. Muslera ise Bolu'ya götürülmüyor.

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