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Galatasaray'ın Kayserispor kafilesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu üçüncü haftasında İM Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yapılan idmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, İM Kayserispor karşılaşması için bugün saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın İM Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor.

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