Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmeye hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmaya çalışacak.