Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.
Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmeye hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmaya çalışacak.
- Cezalı ve sakatlar
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.
Tedavileri tamamlanan ve dünkü antrenmanda takımla çalışan Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.
- Fernando ceza sınırında
Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera - Ozan - Maicon - Serdar - Mariano - Ömer - Selçuk - Fernando - Feghouli - Onyekuru - Eren
Konyaspor: Serkan - Skubic - Diagne - Uğur - Ferhat - Jonsson - Jevtovic - Ömer - Milosevic - Fofana - Yatabare
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