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Galatasaray'ın Luyindama transferindeki detaylar ortaya çıktı

Galatasaray'da ocak ayında kiralık olarak transfer edilen Luyindama'nın sezon sonunda bonservisi alınacak.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi Christian Luyindama olacak. Sarı kırmızılıların Ocak ayında Standard Liege Kulübü'nden kiraladığı Cristian Luyindama'nın bonservisi haziran ayında alınacak.

Galatasaray Kulübü, 6 ay için 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği Luyindama için Belçika ekibine 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini alacak ve oyuncu 3 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Ancak Galatasaray için imzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında artık bu oyuncunun performansı ile bağlantılı ya da bir tercih olmaktan çıkmış durumda. Çünkü Luyindama'nın kontratında 5 milyon euroluk  zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Terim'in istediği oyuncuyu kadrosuna katıp UEFA FFP kriterlerine takılmak istemeyen Galatasaray Kulübü, Standard Liege Kulübü'nü de ikna edip böyle bir çözüm formülü ile transferi gerçekleştirmişti.

(Futbol Arena)

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