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Spor

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.

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