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Galatasaray'ın müthiş üçlüsü: Diagne, Feghouli, Onyekuru

Galatasaray’da Onyekuru, Feghouli ve Diagne ligin ikinci yarısında attıkları gol ve yaptıkları asistlerle dikkat çekiyor.

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Sezona hücumda Rodrigues-Sinan Gümüş-Eren Derdiyok üçlüsüyle başlayan Galatasaray, 15 haftada 25 kez ağları sarsarken bu gollerin sadece 13'ünde Eren, Sinan ve Rodrigues'in imzası vardı.

Devre arasında Eren'i kadro dışı bırakan Fatih Terim, Rodrigues'i satıp Onyekuru'yu sol açığa koydu ve forvete Diagne'yi aldı. Hücumda Feghouli- Onyekuru-Diagne üçlüsüne dönen Galatasaray ligin ikinci yarısında 38 defa fileleri havalandırırken bu gollerin 24'ü (yüzde 66'sı) Feghouli, Onyekuru ve Diagne sayesinde atıldı. Galatasaray'ı şampiyonluğa yaklaştıran muhteşem üçlü yaz transfer dönemi için de kulüplerin radarına girdi.

DİAGNE GOMİS'İN REKORUNU KIRDI

Kasımpaşa'da attığı 20 golle Galatasaray'a gelen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayla 10 gol-1 asist üretti. Gomis'in rekorunu kırıp en golcü yabancı oyuncu olan Senegalli, Rize'de Aslan'ı ipten aldı. Golcü futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'a cazip teklifler yapacağı öğrenildi.

10 NUMARA FEGHOULİ

Galatasaray adına son 15 haftaya 7 gol-6 asistle Sofiane Feghouli damgasını vurdu. Taraftarın unutamadığı 10 numara Sneijder gibi jeneriklik goller atan Cezayirli yıldızın sözleşmesinde Körfez ülkeleri için ''4.250 milyon Euro'ya serbest kalır'' maddesi yazıyor. Ancak yıldız futbolcu ayrılmak istemiyor. Fatih Terim de Feghoulisiz bir Galatasaray düşünmüyor.

DERBİ GOLCÜSÜ ONYEKURU

Sezon başında Rodrigues'in gölgesinde kalan Henry Onyekuru, gerçek yeri sol forvete geçince coştu. Ligin ikinci yarısında 7 gol-3 asistin yanında 2 de penaltı kazandıran Nijeryalı yıldız, derbileri boş geçmedi. Kiralık olan ve Galatasaray'da kalması zor görünen 21 yaşındaki yetenek için Everton'a İtalya'dan 15 milyon Euro'luk teklif geldi.

(Sabah)

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