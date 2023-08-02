Galatasaray'ın orta saha için yeni gözdesi Tanguy Ndombele

İngiliz basınından The Mirror'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele için Tottenham'a yaklaşık 13 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Haberde, Ndombele'nin Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmediği ve İngiliz kulübünün yıldız oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

62 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki Tanguy Ndombele, 2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Tottenham kariyeri boyunca 91 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 10 gol 9 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Ndombele, çıktığı 40 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.