Galatasaray'ın penaltısındaki Fenerbahçe detayı!

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maça, kaçan penaltı damgasını vurdu. İcardi'den topu alan ve beyaz noktaya diken Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine bir-iki metre yanına yuvarladı.

Geriden koşup gelen İcardi ise Kerem'in pas şeklinde kullandığı penaltıyı boş kaleye atamadı.

"PLANLANMIŞTI"

90 dakikanın ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Penaltıyı uzun zamandır konuşup kendi aralarında planlamışlardı. Geçen sene birkaç maçta bunu konuştular. Bu karşılaşmada denediler" dedi. Buruk'un sözlerinin perde arkası aralandı.

PLAN FENERBAHÇE MAÇIYDI

Mauro İcardi-Kerem Aktürkoğlu ikilisinin aslında bu penaltıyı geçen sezon şampiyon çıkılan Fenerbahçe derbisinde atmayı planladığı ortaya çıktı.

4 Haziran'da 3-0 kazanılan dev maçta penaltı kazanılsaydı yine Kerem topun başına geçecek ve yine İcardi'ye pas şeklinde penaltıyı kullanacaktı...