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Spor

Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa hem atıyor hem yiyor

Kasımpaşa kalesinde 51 görürken 50 kez de rakip fileleri havalandırdı. Bu sayıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligde en fazla gol atan 3. takım oldu.

17 Mart 2024 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa hem atıyor hem yiyor
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Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa; kalesinde gördüğü 51 golle Pendikspor ve İstanbulspor'un ardından en fazla gol yiyen 3. takım olurken, attığı 50 golle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligde en fazla gol atan 3. takım olarak yer alıyor.

Ev sahibi ekipte Erdem Çetinkaya, Saddiki ve Julien Ngoy'un sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak.

Lacivert-Beyazlılar'da Aytaç Kara, Omeruo, Hajradinovic, Mamadou Fall ve Yasin Özcan sarı kart sınırında yer alıyor.

Bu oyuncular Galatasaray karşısında sarı kart görürse, 31. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

ASİST KRALI HAJRADİNOVİC

Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'de en iyi dönemini geçiren Haris Hajradinovic, 29 maçın tamamında forma giyerken, 3 gollük de katkı sağladı. 6 sezondur Kasımpaşa forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 13 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 9 asistle Tadic, 8'er asistle Szymanski ve Deniz Türüç takip ediyor. Eski Galatasaraylı Aytaç Kara, arasında frikikten de bulduğu 12 golle dikkat çekiyor.

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