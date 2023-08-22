Galatasaray'ın rakibi Molde

Molde Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

ÖNEMLİ EKSİK TORREİRA

Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca UEFA listesinde yer almayan Tete ve Hakim Ziyech de sahaya çıkamayacak.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

ICARDİ EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray, sezona iyi başlayan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını 4 resmi müsabakada terleten Arjantinli yıldız, 3 kez fileleri havalandırdı.

AVRUPA'DA GOL YÜKÜ HALİL VE MERTENS'TE

"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkati çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu.

Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'u ise Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, bu sezon 6 resmi müsabakada 9 gol atarken, Icardi 3, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

MİDTSJÖ, VATANDAŞLARININ ÖNÜNDE

Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ülkesinde vatandaşlarının önünde sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu. Norveç Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez de Norveç Kupası'nı kazanan tecrübeli futbolcu, Molde'ye karşı 9 maçta forma giydi.

Söz konusu maçların 5'inden galibiyetle ayrılan Midtsjö, 1 beraberlik, 3 de yenilgi gördü. Norveçli milli futbolcu, Molde müsabakalarında 2 kez de gol sevinci yaşadı.

MOLDE'DE TANIDIK İSİM LİNNES

Norveç temsilcisinde bir dönem Galatasaray formasını terleten Martin Linnes de görev yapıyor.

Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, 5,5 sezon sarı-kırmızılı takımda top koşturdu. İstanbul'da ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Norveçli futbolcu, 2021'de taraftarda güzel izler bırakarak Molde'ye döndü.

Galatasaray'da 146 resmi maça çıkan savunma oyuncusu Martin Linnes, 5 kez de gol sevinci yaşamıştı.