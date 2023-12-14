Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi: Mauro Icardi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde bu sezon rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Sarı-Kırmızılılar'da bu golleri 12 farklı futbolcu kaydetti.

Aslan'da; Mauro Icardi 5, Kerem Aktürkoğlu 3, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu 2'şer, Sergio Oliveira, Angelino, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Tete, Sacha Boey ve Fredrik Midtsjö 1'er gol kaydetti.

Cim Bom, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Aslan, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda ise bugüne kadar 92 kez sahaya çıktı.