Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakibi kurayla belirlendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) galibi oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

FC STRUGA

2015'te kurulan Makedonya takımı Struga, 4. Lig'den yükselmeye başladı. İlk sezonunda 3. Lig'e yükselen Struga, bir sonraki sezon da 2. Lig vizesi aldı. 2 sezon 2. Lig'de oynayan Struga, 2018/19'da 1. Lig'e yükseldi. 1. Lig'deki ilk sezonunu 10. sırada bitiren Struga, ardından 3 ve 6'ıncı olduktan sonra geçen sezon 10 puan farkla şampiyon oldu.

Maçlarını 2.500 kişilik Gradska Plaza Stadyumu'nda oynayan Struga'nın en önemli oyuncusu 19 golle geçen sezonu Makedonya gol kralı olarak tamamlayan 36 yaşındaki Besart Ibraimi...

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan Struga, ilk eleme turunda Letonya takımı Liepaja'ya 4-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi.

ZALGIRIS VILNIUS

1947 yılında kurulan Zalgiris Vilnius, Litvanya'da 10 kez şampiyonluğa ulaştı. Zalgiris, bu başarısıyla ligde en fazla şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.

Zalgiris, 2020, 2021 ve 2022'de üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşırken, 2022-2023 sezonunda da Avrupa'da önemli bir başarı yakaladı. Kulüp, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarına katılma başarısı gösterdi ve UEFA kulüp organizasyonlarda grup aşamasında yer alan ilk Litvanya takımı oldu.

Zalgiris; Konferans Ligi'nde Bratislava, Basel ve Pyunik'in de olduğu grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Maçlarını 5.400 kişilik LFF Stadyumu'nda oynayan Zalgiris'in kadrosunun toplam piyasa değeri ise 8 milyon euro.