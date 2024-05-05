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Spor

Galatasaray'ın serisi 23'e çıktı

Galatasaray, Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Galatasaray'ın serisi 23'e çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 96 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23'e yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY SAHASINDA KAYBETMİYOR

Evinde son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 35 lig mücadelesinde 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Aslan bu sezon ligde evinde oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

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